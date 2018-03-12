Южаніна запропонувала нові ставки розмитнення...

Законопроект спеціально розроблявся щоб розв'язати нашестя єврономерів. А так як левова частка євро-блях це євро-4 та євро-3. То з прийняттям цього Закону слід очікувати одночасного скасування обмеження на ввіз менше євро-5.
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Додано: Суб 02 чер, 2018 15:03
Додано: Суб 02 чер, 2018 15:24
Старий Ланос коштує в Польщі - як у нас Таврія. І ремонт старого Ланоса буде разів в 5 (якщо не 10) дешевше, ніж старого БМВ.
Додано: Суб 02 чер, 2018 15:51
А де ж тоді заохочення на ввезення євро-6!?? Його опустили?
Законопроект доволі приємний тим, що ще на чуть-чуть зменшаться платежі при ввезенні авто. Проте цей законопроект в першу чергу розроблявся для вже ввезених євро-номерів. Для цієї категорії населення нові ставки всеодно залишаться досить високими, адже філософія покупки авто на євро-бляхах в більшості передбачала купівлю найдешевшого та занедбаного авто, лишень би був на ходу. Думаю великого ентузіазму серед цієї групи автолюбителів не буде. Інша половина євро-номерів, біля 30-40%, які купляли авто як для себе (в доброму та задовільному стані),не без відчаю про непередбачувані видатки, скористаються можливістю легалізувати своє авто.
Ну і наостанок залишається ще одне нез'ясоване та не менш важливе питання: де ж взяти документи на всі ці авто?
Додано: Суб 02 чер, 2018 16:06
Якби ж то так було. Скоріш за все, закінчиться тим, що ті хто ввіз - легалізують, а ті, хто не встигне - не зможуть ввезти нижче Євро-5. Таке собі "виключення з правил" для самих "хитро..опих" перед виборами. Хоча, перед виборами, я би на їх місці взагалі не приймав жодних рішень по єврономерам.
Додано: Суб 02 чер, 2018 16:10
Проблему бы решили адекватные условия ввоза и регистрации. Чтобы человеку не было смысла пользоваться схемами.
Но керманычам это неинтересно, они ведь и создали такую ситуацию - или плати неадекватно высокую растаможку, или "позолоти ручку". И рушить такую схему - разве им интересно?
Так что это не люди нарушают закон, а их поставили в положение "преступников". Были бы нормальные правила и тарифы - все бы ввозили и регистрировали официально через кассу
Всё IMHO
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