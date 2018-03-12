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Южаніна запропонувала
нові ставки розмитнення...

Южаніна запропонувала нові ставки розмитнення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 15:03

  azon написав:да. а на учет поставить ниже евро5 это к кому обращаться?

Законопроект спеціально розроблявся щоб розв'язати нашестя єврономерів. А так як левова частка євро-блях це євро-4 та євро-3. То з прийняттям цього Закону слід очікувати одночасного скасування обмеження на ввіз менше євро-5.
gost999
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 15:24

  DONALD написав:И как это решит проблему евроблях?
Большинство этих вёдер с гайками как раз и есть стандарта евро 2-3. То есть ставка для них будет максимальной. А учитывая в каком большинстве состоянии-там возможно и стандарт евро-1 не соблюдён.
Может кто-то знает: в чём сакральный смысл тащить из Польши старые Ланосы? Не одобряю, но хотя бы понимаю логику того кто везёт двадцатилетнюю БМВ или Ауди-старьё, но бренд. Но древние Ланосы???

Старий Ланос коштує в Польщі - як у нас Таврія. І ремонт старого Ланоса буде разів в 5 (якщо не 10) дешевше, ніж старого БМВ.
manko74
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 15:51

А де ж тоді заохочення на ввезення євро-6!?? Його опустили?
Законопроект доволі приємний тим, що ще на чуть-чуть зменшаться платежі при ввезенні авто. Проте цей законопроект в першу чергу розроблявся для вже ввезених євро-номерів. Для цієї категорії населення нові ставки всеодно залишаться досить високими, адже філософія покупки авто на євро-бляхах в більшості передбачала купівлю найдешевшого та занедбаного авто, лишень би був на ходу. Думаю великого ентузіазму серед цієї групи автолюбителів не буде. Інша половина євро-номерів, біля 30-40%, які купляли авто як для себе (в доброму та задовільному стані),не без відчаю про непередбачувані видатки, скористаються можливістю легалізувати своє авто.
Ну і наостанок залишається ще одне нез'ясоване та не менш важливе питання: де ж взяти документи на всі ці авто?
gost999
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 16:06

  gost999 написав:
  azon написав:да. а на учет поставить ниже евро5 это к кому обращаться?

Законопроект спеціально розроблявся щоб розв'язати нашестя єврономерів. А так як левова частка євро-блях це євро-4 та євро-3. То з прийняттям цього Закону слід очікувати одночасного скасування обмеження на ввіз менше євро-5.


Якби ж то так було. Скоріш за все, закінчиться тим, що ті хто ввіз - легалізують, а ті, хто не встигне - не зможуть ввезти нижче Євро-5. Таке собі "виключення з правил" для самих "хитро..опих" перед виборами. Хоча, перед виборами, я би на їх місці взагалі не приймав жодних рішень по єврономерам.
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 16:10

Проблему бы решили адекватные условия ввоза и регистрации. Чтобы человеку не было смысла пользоваться схемами.

Но керманычам это неинтересно, они ведь и создали такую ситуацию - или плати неадекватно высокую растаможку, или "позолоти ручку". И рушить такую схему - разве им интересно?

Так что это не люди нарушают закон, а их поставили в положение "преступников". Были бы нормальные правила и тарифы - все бы ввозили и регистрировали официально через кассу
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 16:25

  Вкладчик1234 написав:Проблему бы решили адекватные условия ввоза и регистрации. Чтобы человеку не было смысла пользоваться схемами.

Но керманычам это неинтересно, они ведь и создали такую ситуацию - или плати неадекватно высокую растаможку, или "позолоти ручку". И рушить такую схему - разве им интересно?

Так что это не люди нарушают закон, а их поставили в положение "преступников". Были бы нормальные правила и тарифы - все бы ввозили и регистрировали официально через кассу


Мне вот интересно...
А разве нельзя обойтись без этих авто? Есть же свой рынок. Сайты, вроде RST и Авто.риа забиты объявлениями. Дефицита у нас нет. Люди покупают новые и продают старые. Вспоминаю 2011-2013 гг. Все продают и покупают и никто не смотрел на Европу. Потому что деньги были у людей, а потом денег стало меньше и намного меньше (в у.е., разумеется)
Вот и набросились люди на дешевые тачки из ЕС.
То есть, эта проблема возникла в следствии бедности населения. И от того, что человеку позволишь дешевле растаможить условную Октавию 2005 г.в., он богаче не станет! Нужны европейские ЗП, а не машины.
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 16:28

  Viktor написав:И от того, что человеку позволишь дешевле растаможить условную Октавию 2005 г.в., он богаче не станет!

Если позволить человеку покупать украинский газ по цене добычи - он богаче не станет!
Поэтому пусть платит роттердам+
Ведь и без газа можно обойтись. Можно топить конвекторами, тепловыми насосами, или дровами с соломой

Точно так же и тут
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 16:34

  Вкладчик1234 написав:
  Viktor написав:И от того, что человеку позволишь дешевле растаможить условную Октавию 2005 г.в., он богаче не станет!

Если позволить человеку покупать украинский газ по цене добычи - он богаче не станет!
Поэтому пусть платит роттердам+

Точно так же и тут


То есть, ЗП у на нормальные? "Роттердам+" - это преступление, а вот ограничение на ввоз авто и акцизы - нормальная практика наполнения бюджета. А что делать? Государству нужны деньги. Без них оно несостоятельно.
Viktor
 
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