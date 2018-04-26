RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Нацбанк вніс зміни до порядку
ведення касових операцій

Нацбанк вніс зміни до порядку ведення касових операцій
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:14

Нацбанк вніс зміни до порядку ведення касових операцій

Пропонуємо до обговорення:
постанова набирає чинності з 1 червня 2018.

Дивися повний текст Нацбанк вніс зміни до порядку ведення касових операцій.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82297
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:14

Ничего не понял. Что за нормується?
yanchuk_vadim
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10
З нами з: 18.09.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:29

Ну вот и наличные пытаются взять под контроль :) Сейчас СПД-шники взвоют! :)
romio_33
 
Повідомлень: 240
З нами з: 29.08.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нацбанк задумався про введення нічних платежів
R2 » П'ят 18 тра, 2018 21:06
1 65
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 тра, 2018 21:07
max_us_ua
Кабмін вніс у Раду бюджетну резолюцію на 2019-2021
R2 » Сер 16 тра, 2018 13:18
1 87
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 тра, 2018 13:18
сова
Нацбанк виступив за нові способи безготівкових платежів
R2 » Чет 26 кві, 2018 15:50
7 295
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 кві, 2018 17:47
Вкладчик1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (2211)
01.06.2018 12:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.