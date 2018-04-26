постанова набирає чинності з 1 червня 2018.
Дивися повний текст Нацбанк вніс зміни до порядку ведення касових операцій.
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:14
Нацбанк вніс зміни до порядку ведення касових операцій
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нацбанк вніс зміни до порядку ведення касових операцій.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:29
Ну вот и наличные пытаются взять под контроль :) Сейчас СПД-шники взвоют! :)
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