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Ще одна країна незабаром
отримає безвіз з Україною

Ще одна країна незабаром отримає безвіз з Україною
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:39

Ще одна країна незабаром отримає безвіз з Україною

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Петро Порошенко під час поїздки в Івано-Франківську область повідомив про те, що Україна найближчим часом підпише угоду про безвізовий режим з Таїландом.

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Мне бы безвиз в Австралию не помешал..когда будет по плану??
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и Новую Зеландию
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