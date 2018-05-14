|
|
Ще одна країна незабаром отримає безвіз з Україною
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:39
Пропонуємо до обговорення:
Президент України Петро Порошенко під час поїздки в Івано-Франківську область повідомив про те, що Україна найближчим часом підпише угоду про безвізовий режим з Таїландом.
Дивися повний текст Ще одна країна незабаром отримає безвіз з Україною
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 82297
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:39
Мне бы безвиз в Австралию не помешал..когда будет по плану??
-
Джон
-
-
- Повідомлень: 312
- З нами з: 16.03.17
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:50
и Новую Зеландию
-
sal
-
-
- Повідомлень: 2521
- З нами з: 25.03.16
- Подякував: 351 раз.
- Подякували: 209 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор