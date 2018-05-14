Президент України Петро Порошенко під час поїздки в Івано-Франківську область повідомив про те, що Україна найближчим часом підпише угоду про безвізовий режим з Таїландом.
Дивися повний текст Ще одна країна незабаром отримає безвіз з Україною.
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:39
Ще одна країна незабаром отримає безвіз з Україною
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ще одна країна незабаром отримає безвіз з Україною.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 13:57
Re: не за баром
США, Англия подождут.
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