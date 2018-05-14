Ще одна країна незабаром отримає безвіз з Україною
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«Получил украинский паспорт и свободно путешествуй. Не только в страны Европейского Союза, а на территорию 117 стран. Хочешь в Латинскую Америку, пожалуйста. Хочешь в Катар, хочешь в Кувейт, хочешь, да куда угодно. В ближайшее время, будет Таиланд. Везде по миру», – сказал он.
Ранее мы сообщали, что на данный момент граждане нашей страны могут путешествовать без виз в 86 стран мира
Этим своим заявлением Порошенко лишил украинцев безвиза в 11 стран мира, а "Комментарии" вообще 42 стран:
Ukraine Ranked 38th in 2018 View global ranking 128 destinations visa-free access Hide list
Хотя, может быть ему не ту бумажку подсунули? Как в старом советском анекдоте:
СССР принимает Маргарет Теттчер. С приветствием к уважаемой гостье выступает Генеральный секретарь Политбюро ЦК КПСС. - Леонид Ильич Брежнев: "Дорогая Индира Ганди!" - "Леонид Ильич, - шепчет ему переводчик,- но ведь это Маргарет Теттчер, а не Индира Ганди!" - А тот снова: "Дорогая Индира Ганди!" - "Это Теттчер, Леонид Ильич" - "Да знаю я, что Теттчер, но в бумажке написано Индира Ганди!"
Возможно кому-то жмут карман лишние 60 USD, охота постоять в очереди и по прилету получить жлобскую 15ти дневную визу on arrival в тайском аэропорту, вместо бесплатной 30ти дневной. Дакомуоннуженэтотбезвиз, зубожиння А так отличная новость!
Sommer Там VOA стоит 2000 бат ~ 2000 грн, мы этим.... гхм... тайцам отдали 8000 только за въезды, т.к. летели через Таиланд в Индонезию и назад из Малайзии тоже въезжали в Таиланд, чтобы вылететь в Украину.