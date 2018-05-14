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Ще одна країна незабаром
отримає безвіз з Україною

Ще одна країна незабаром отримає безвіз з Україною
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:39

Ще одна країна незабаром отримає безвіз з Україною

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Петро Порошенко під час поїздки в Івано-Франківську область повідомив про те, що Україна найближчим часом підпише угоду про безвізовий режим з Таїландом.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:39

Мне бы безвиз в Австралию не помешал..когда будет по плану??
Джон
 
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и Новую Зеландию
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 12:44

США, Англия ??????
vasia_fin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 13:57

Re: не за баром

США, Англия подождут.
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 14:27

«Получил украинский паспорт и свободно путешествуй. Не только в страны Европейского Союза, а на территорию 117 стран. Хочешь в Латинскую Америку, пожалуйста. Хочешь в Катар, хочешь в Кувейт, хочешь, да куда угодно. В ближайшее время, будет Таиланд. Везде по миру», – сказал он.

Ранее мы сообщали, что на данный момент граждане нашей страны могут путешествовать без виз в 86 стран мира

Этим своим заявлением Порошенко лишил украинцев безвиза в 11 стран мира, а "Комментарии" вообще 42 стран:
Ukraine
Ranked 38th in 2018
View global ranking
128 destinations
visa-free access
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https://www.henleypassportindex.com/passport
И в этом списке 128 стран с безвизовым режимом Таиланд уже есть.

Хотя, может быть ему не ту бумажку подсунули? Как в старом советском анекдоте:
СССР принимает Маргарет Теттчер. С приветствием к уважаемой гостье выступает Генеральный секретарь Политбюро ЦК КПСС.
- Леонид Ильич Брежнев: "Дорогая Индира Ганди!"
- "Леонид Ильич, - шепчет ему переводчик,- но ведь это Маргарет Теттчер, а не Индира Ганди!"
- А тот снова: "Дорогая Индира Ганди!"
- "Это Теттчер, Леонид Ильич"
- "Да знаю я, что Теттчер, но в бумажке написано Индира Ганди!"
(с)
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 16:30

  yanyura написав: И в этом списке 128 стран с безвизовым режимом Таиланд уже есть.


Судя по Таиланду в списке перемешаны безвизовые страны со странами, где виза по прибытию.

В Таиланде именно так: без визы вьехать нельзя, но заранее получать не надо - оформляется в аэропорту.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 18:27

Возможно кому-то жмут карман лишние 60 USD, охота постоять в очереди и по прилету получить жлобскую 15ти дневную визу on arrival в тайском аэропорту, вместо бесплатной 30ти дневной.
Дакомуоннуженэтотбезвиз, зубожиння :)
А так отличная новость!
Biba
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 21:28

Sommer
Там VOA стоит 2000 бат ~ 2000 грн, мы этим.... гхм... тайцам отдали 8000 только за въезды, т.к. летели через Таиланд в Индонезию и назад из Малайзии тоже въезжали в Таиланд, чтобы вылететь в Украину.
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 22:14

  Джон написав:Мне бы безвиз в Австралию не помешал..когда будет по плану??

не в ближайшие 10 лет...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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