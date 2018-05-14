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Ще одна країна незабаром
отримає безвіз з Україною

Ще одна країна незабаром отримає безвіз з Україною
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 02:23

  Biba написав:Возможно кому-то жмут карман лишние 60 USD, охота постоять в очереди и по прилету получить жлобскую 15ти дневную визу on arrival в тайском аэропорту, вместо бесплатной 30ти дневной.
Дакомуоннуженэтотбезвиз, зубожиння :)
А так отличная новость!


Откуда информация про бесплатную 30-дневную ? Был недавно период когда тайцы на зиму для граждан снг включая Украину делали вьезд бесплатным , но вообще виза в тай пока стоит денег даже если получать через консульство а не ВОА в аэропорту. Или это вы в плане ожидаемого безвиза ?

Если так то тайский безвиз конечно очень был бы кстати. Тай - огромный азиатский хаб. Помимо того что интересен сам по себе, от туда открываются масса направлений по всей юговосточной азии, не говоря о европейских направлениях, откуда удобно залетать в азию, и платить за каждое пересечение границы можно быстро устать. Так что такой безвиз нам очень нужен !
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 07:51

  Тракторист написав:
  Джон написав:Мне бы безвиз в Австралию не помешал..когда будет по плану??

не в ближайшие 10 лет...

Вы и про безвиз для Украины- "никогда не получим" говорили))
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 16:45

  SMOKE написав:
  Тракторист написав:
  Джон написав:Мне бы безвиз в Австралию не помешал..когда будет по плану??

не в ближайшие 10 лет...

Вы и про безвиз для Украины- "никогда не получим" говорили))


Теперь они переобулись и говорят "он никому не нужен".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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