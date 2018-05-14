Ще одна країна незабаром отримає безвіз з Україною

Откуда информация про бесплатную 30-дневную ? Был недавно период когда тайцы на зиму для граждан снг включая Украину делали вьезд бесплатным , но вообще виза в тай пока стоит денег даже если получать через консульство а не ВОА в аэропорту. Или это вы в плане ожидаемого безвиза ?
Если так то тайский безвиз конечно очень был бы кстати. Тай - огромный азиатский хаб. Помимо того что интересен сам по себе, от туда открываются масса направлений по всей юговосточной азии, не говоря о европейских направлениях, откуда удобно залетать в азию, и платить за каждое пересечение границы можно быстро устать. Так что такой безвиз нам очень нужен !