Запровадження вступило в дію опівночі 1 червня за вашингтонським часом.
Дивися повний текст "Металеві" мита США набули чинності.
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 11:22
"Металеві" мита США набули чинності
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст "Металеві" мита США набули чинності.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 11:23
блин, это не весело. Удар под дых от так сказать "партнера по войне с русскими". Может и должно сказаться на торговле металлами Украиной и немножко на торговом балансе
Додано: П'ят 01 чер, 2018 12:10
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