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"Металеві" мита США набули чинності
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 01 чер, 2018 11:22
Пропонуємо до обговорення:
Запровадження вступило в дію опівночі 1 червня за вашингтонським часом.
Дивися повний текст "Металеві" мита США набули чинності
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 11:23
блин, это не весело. Удар под дых от так сказать "партнера по войне с русскими". Может и должно сказаться на торговле металлами Украиной и немножко на торговом балансе
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sequence
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 12:10
sequence написав:
блин, это не весело. Удар под дых от так сказать "партнера по войне с русскими". Может и должно сказаться на торговле металлами Украиной и немножко на торговом балансе
Украина пока не входит в ЕС. Это "грозит" только увеличением экспорта украинской продукции в Америку.
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myshapiton
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Додано: Нед 03 чер, 2018 17:44
myshapiton написав:
Украина пока не входит в ЕС. Это "грозит" только увеличением экспорта украинской продукции в Америку.
Це "грозить" спадом цін на світових ринкак металопродукціі...А відповідно і певними втратами Украіни від іі експорту , що може позначитися негативно на РПО і платіжному балансі в цілому...
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papirosnikotinys
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 17:09
papirosnikotinys написав: myshapiton написав:
Украина пока не входит в ЕС. Это "грозит" только увеличением экспорта украинской продукции в Америку.
Це "грозить" спадом цін на світових ринкак металопродукціі...А відповідно і певними втратами Украіни від іі експорту , що може позначитися негативно на РПО і платіжному балансі в цілому...
Если подумать глубже, то это "грозит Украине" заменить поставки стали ЕС украинскими объемами. А в США цены будут выше, чем во всем мире.
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myshapiton
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