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"Металеві" мита США
набули чинності

"Металеві" мита США набули чинності
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 11:22

"Металеві" мита США набули чинності

Пропонуємо до обговорення:
Запровадження вступило в дію опівночі 1 червня за вашингтонським часом.

Дивися повний текст "Металеві" мита США набули чинності.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 11:23

блин, это не весело. Удар под дых от так сказать "партнера по войне с русскими". Может и должно сказаться на торговле металлами Украиной и немножко на торговом балансе
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 12:10

  sequence написав:блин, это не весело. Удар под дых от так сказать "партнера по войне с русскими". Может и должно сказаться на торговле металлами Украиной и немножко на торговом балансе

Украина пока не входит в ЕС. Это "грозит" только увеличением экспорта украинской продукции в Америку.
myshapiton
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 17:44

  myshapiton написав: Украина пока не входит в ЕС. Это "грозит" только увеличением экспорта украинской продукции в Америку.

Це "грозить" спадом цін на світових ринкак металопродукціі...А відповідно і певними втратами Украіни від іі експорту , що може позначитися негативно на РПО і платіжному балансі в цілому...
papirosnikotinys
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 17:09

  papirosnikotinys написав:
  myshapiton написав: Украина пока не входит в ЕС. Это "грозит" только увеличением экспорта украинской продукции в Америку.

Це "грозить" спадом цін на світових ринкак металопродукціі...А відповідно і певними втратами Украіни від іі експорту , що може позначитися негативно на РПО і платіжному балансі в цілому...

Если подумать глубже, то это "грозит Украине" заменить поставки стали ЕС украинскими объемами. А в США цены будут выше, чем во всем мире.
myshapiton
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