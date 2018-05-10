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Туристи і футбольні фани за
день витратили в Києві 50...

Туристи і футбольні фани за день витратили в Києві 50...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 12:23

Туристи і футбольні фани за день витратили в Києві 50...

Пропонуємо до обговорення:
Влада столиці очікує, що частина іноземців повернеться.

Дивися повний текст Туристи і футбольні фани за день витратили в Києві 50 млн грн.
R2
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Навіь менше 2млн.$? Шкурка вичинки не варта.
andriyzhagun
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 12:34

интересная арифметика, откуда такие цифры, а ну да как всегда с потолка...
Cactus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 12:50

Нда, неужели те кто не прилетел, пожалели что и не заплатили за ночь в отеле пару тысяч евро?
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