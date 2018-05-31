Влада столиці очікує, що частина іноземців повернеться.
Дивися повний текст Туристи і футбольні фани за день витратили в Києві 50 млн грн.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 12:23
Туристи і футбольні фани за день витратили в Києві 50...
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Дивися повний текст Туристи і футбольні фани за день витратили в Києві 50 млн грн.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 12:34
интересная арифметика, откуда такие цифры, а ну да как всегда с потолка...
Додано: П'ят 01 чер, 2018 12:50
Нда, неужели те кто не прилетел, пожалели что и не заплатили за ночь в отеле пару тысяч евро?
Додано: П'ят 01 чер, 2018 13:01
По "ценам" на номера в гостиницах на те дни, то только пару хостелов спокойно могли поднять эти 50 лямов.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 14:59
не нужно умничать - главное нам платить налоги!
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Додано: П'ят 01 чер, 2018 16:18
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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