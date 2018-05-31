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Туристи і футбольні фани за день витратили в Києві 50...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 02 чер, 2018 12:42
Cactus написав:
интересная арифметика, откуда такие цифры, а ну да как всегда с потолка...
Опросили таксистов и проституток
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