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У Гамбурзі почали
забороняти дизельні авто

У Гамбурзі почали забороняти дизельні авто
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 12:33

У Гамбурзі почали забороняти дизельні авто

Пропонуємо до обговорення:
Екологічні організації вважають таку заборону символічною.

Дивися повний текст У Гамбурзі почали забороняти дизельні авто.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 12:33

Запретили 2 участка. Один протяженнностью более 500 метров, второй около 1600 метров.
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