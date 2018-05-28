Екологічні організації вважають таку заборону символічною.
Дивися повний текст У Гамбурзі почали забороняти дизельні авто.
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 12:33
У Гамбурзі почали забороняти дизельні авто
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Гамбурзі почали забороняти дизельні авто.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 12:33
Запретили 2 участка. Один протяженнностью более 500 метров, второй около 1600 метров.
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