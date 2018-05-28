Екологічні організації вважають таку заборону символічною.
Дивися повний текст У Гамбурзі почали забороняти дизельні авто.
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 12:33
У Гамбурзі почали забороняти дизельні авто
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Гамбурзі почали забороняти дизельні авто.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 12:33
Запретили 2 участка. Один протяженнностью более 500 метров, второй около 1600 метров.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 16:48
лиха беда начало, помню как зеленые плакеты внедрили - тоже там "только центр", там "только центр", а потом раз и все... Страшно сейчас дизель с Евро-5 брать - будет на него "катализатор" или не будет, а через 2 года что - все? его же никуда не продашь потом, тока за гроши...
Інші міста також готуються до заборони дизельних авто. В Штутгарті мають намір заборонити їхнє використання вже наприкінці цього року. А уряд столиці ФРН Берліна хоче перевірити можливість заборони дизельних авто починаючи з 2019 року.
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
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