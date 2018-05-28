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У Гамбурзі почали
забороняти дизельні авто

У Гамбурзі почали забороняти дизельні авто
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 12:33

У Гамбурзі почали забороняти дизельні авто

Пропонуємо до обговорення:
Екологічні організації вважають таку заборону символічною.

Дивися повний текст У Гамбурзі почали забороняти дизельні авто.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 12:33

Запретили 2 участка. Один протяженнностью более 500 метров, второй около 1600 метров.
link654
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 16:48

  link654 написав:Запретили 2 участка. Один протяженнностью более 500 метров, второй около 1600 метров.


лиха беда начало, помню как зеленые плакеты внедрили - тоже там "только центр", там "только центр", а потом раз и все... Страшно сейчас дизель с Евро-5 брать - будет на него "катализатор" или не будет, а через 2 года что - все? его же никуда не продашь потом, тока за гроши...

Інші міста також готуються до заборони дизельних авто. В Штутгарті мають намір заборонити їхнє використання вже наприкінці цього року. А уряд столиці ФРН Берліна хоче перевірити можливість заборони дизельних авто починаючи з 2019 року.
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Kripo
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