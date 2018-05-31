Цього разу ще на 6%
Дивися повний текст Квитки на поїзди в Україні подорожчали ще раз.
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 12:37
Квитки на поїзди в Україні подорожчали ще раз
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Квитки на поїзди в Україні подорожчали ще раз.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 12:37
Сезонный коэффициент повысил стоимость на 6%,но в августе по окончанию сезона он снизится на 5%.А где еще один процент?
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