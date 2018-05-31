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Квитки на поїзди в Україні
подорожчали ще раз

Квитки на поїзди в Україні подорожчали ще раз
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 12:37

Квитки на поїзди в Україні подорожчали ще раз

Пропонуємо до обговорення:
Цього разу ще на 6%

Дивися повний текст Квитки на поїзди в Україні подорожчали ще раз.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 12:37

Сезонный коэффициент повысил стоимость на 6%,но в августе по окончанию сезона он снизится на 5%.А где еще один процент?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 13:51

Вот на этот 1% они и живут! :)
Omega
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