У вересні набуває чинності новий закон про реформування сфери паркування транспортних засобів, який допоможе упорядкувати трафік на вулицях Києва.
Дивися повний текст Кличко попередив "героїв паркування" про високі штрафи.
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 12:47
Кличко попередив "героїв паркування" про високі штрафи
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кличко попередив "героїв паркування" про високі штрафи.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 12:48
А слабо заставить ЖК строить с количеством парко-мест сколько квартир???? Гос органы не хочешь вынести на троещину???
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