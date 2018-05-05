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Кличко попередив "героїв
паркування" про високі штрафи

Кличко попередив "героїв паркування" про високі штрафи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 12:47

Кличко попередив "героїв паркування" про високі штрафи

Пропонуємо до обговорення:
У вересні набуває чинності новий закон про реформування сфери паркування транспортних засобів, який допоможе упорядкувати трафік на вулицях Києва.

Дивися повний текст Кличко попередив "героїв паркування" про високі штрафи.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 12:48

А слабо заставить ЖК строить с количеством парко-мест сколько квартир???? Гос органы не хочешь вынести на троещину???
vasia_fin
 
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