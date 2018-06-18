У вересні набуває чинності новий закон про реформування сфери паркування транспортних засобів, який допоможе упорядкувати трафік на вулицях Києва.
Дивися повний текст Кличко попередив "героїв паркування" про високі штрафи.
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 12:47
Кличко попередив "героїв паркування" про високі штрафи
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кличко попередив "героїв паркування" про високі штрафи.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 12:48
А слабо заставить ЖК строить с количеством парко-мест сколько квартир???? Гос органы не хочешь вынести на троещину???
Додано: П'ят 01 чер, 2018 14:47
В ЖК должны быть предусмотрены платные паркинги. В ЕС вообще парковатся вокруг многоквартирного дома - это неприлично и некрасиво.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 17:58
количество охраняемых паркингов, кстати говоря, не хватает!
а о качестве паркингов кто-то говорил? а о резком повышении цены на эти самые паркинги после вступления в силу закона? только навскидку могу предположить, что раза в 1,5-2 цена увеличится без улучшения качества услуг. Пусть об этом тоже подумают, поскольку недовольных станет еще больше, но не тех, кто нарушает, а как раз таки именно законопослушных людей
Додано: Суб 02 чер, 2018 09:28
Как всегда все через одно место. С начала 90-х в страну впустили столько автомобилей, на сколько не было инфраструктуры. Никто ни о чем не думал. Теперь, когда клюнул в то же место петух, решили действовать методами шоковой терапии. Ню-ню. А разобраться с автомобилями на еврономерах боятся, потому что под стены Кабмина их наедут десятки тысяч.
Вот уж в самом деле - одно правительство недееспособнее другого
Додано: Сер 20 чер, 2018 11:50
Якби ще не будували нових будинків без належної кількості місць для паркування...
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