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Кличко попередив "героїв
паркування" про високі штрафи

Кличко попередив "героїв паркування" про високі штрафи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 12:47

Кличко попередив "героїв паркування" про високі штрафи

Пропонуємо до обговорення:
У вересні набуває чинності новий закон про реформування сфери паркування транспортних засобів, який допоможе упорядкувати трафік на вулицях Києва.

Дивися повний текст Кличко попередив "героїв паркування" про високі штрафи.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 12:48

А слабо заставить ЖК строить с количеством парко-мест сколько квартир???? Гос органы не хочешь вынести на троещину???
vasia_fin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 14:47

  vasia_fin написав:А слабо заставить ЖК строить с количеством парко-мест сколько квартир???? Гос органы не хочешь вынести на троещину???

В ЖК должны быть предусмотрены платные паркинги. В ЕС вообще парковатся вокруг многоквартирного дома - это неприлично и некрасиво.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 17:58

количество охраняемых паркингов, кстати говоря, не хватает!
а о качестве паркингов кто-то говорил? а о резком повышении цены на эти самые паркинги после вступления в силу закона? только навскидку могу предположить, что раза в 1,5-2 цена увеличится без улучшения качества услуг. Пусть об этом тоже подумают, поскольку недовольных станет еще больше, но не тех, кто нарушает, а как раз таки именно законопослушных людей
gromov_trade01
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 09:28

Как всегда все через одно место. С начала 90-х в страну впустили столько автомобилей, на сколько не было инфраструктуры. Никто ни о чем не думал. Теперь, когда клюнул в то же место петух, решили действовать методами шоковой терапии. Ню-ню. А разобраться с автомобилями на еврономерах боятся, потому что под стены Кабмина их наедут десятки тысяч.

Вот уж в самом деле - одно правительство недееспособнее другого
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 11:50

Якби ще не будували нових будинків без належної кількості місць для паркування...
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