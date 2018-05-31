RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
США витратили понад 17 млн
дол. на розслідування щодо РФ

США витратили понад 17 млн дол. на розслідування щодо РФ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 13:11

США витратили понад 17 млн дол. на розслідування щодо РФ

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство юстиції США з часу призначення спеціального прокурора Роберта Мюллера в травні минулого року витратило понад 17 мільйонів доларів на розслідування втручання Росії у вибори 2016 року.

Дивися повний текст США витратили понад 17 млн дол. на розслідування щодо РФ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82305
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 13:12

Я смотрю команде Грицака-Луценко в спину дышит мощный конкурент
vitali_kalinin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 288
З нами з: 24.11.16
Подякував: 7 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ceba, Slon_Nosov і 23 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Туристи і футбольні фани за день витратили в Києві 50...
R2 » П'ят 01 чер, 2018 12:23
5 100
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 чер, 2018 14:25
antey1969
Минулого року зафіксовано понад 4,3 тис. випадків...
R2 » П'ят 01 чер, 2018 09:31
1 29
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 чер, 2018 09:31
bobo
У Мінагро прогнозують урожай зернових понад 60 мільйонів...
R2 » Чет 31 тра, 2018 15:12
1 39
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 тра, 2018 15:12
alexxxandrnick

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (56607)
01.06.2018 15:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.