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США витратили понад 17 млн дол. на розслідування щодо РФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 13:11
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство юстиції США з часу призначення спеціального прокурора Роберта Мюллера в травні минулого року витратило понад 17 мільйонів доларів на розслідування втручання Росії у вибори 2016 року.
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 13:12
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