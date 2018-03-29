Знаменитий американський автомобільний бренд Chrysler може припинити існування, повідомляє Automotive News з посиланням на інсайдерську інформацію.
Дивися повний текст Одному з найстаріших автовиробників США загрожує ліквідація - ЗМІ.
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 13:25
Одному з найстаріших автовиробників США загрожує...
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Дивися повний текст Одному з найстаріших автовиробників США загрожує ліквідація - ЗМІ.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 13:26
Спочатку Pontiac, тепер Chrysler. Один за одним зникають легендарні бренди, які вже давно стали символами Америки. Сумно це якось.
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