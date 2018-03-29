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Одному з найстаріших
автовиробників США загрожує...

Одному з найстаріших автовиробників США загрожує...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 13:25

Одному з найстаріших автовиробників США загрожує...

Пропонуємо до обговорення:
Знаменитий американський автомобільний бренд Chrysler може припинити існування, повідомляє Automotive News з посиланням на інсайдерську інформацію.

Дивися повний текст Одному з найстаріших автовиробників США загрожує ліквідація - ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 13:26

Спочатку Pontiac, тепер Chrysler. Один за одним зникають легендарні бренди, які вже давно стали символами Америки. Сумно це якось.
NetSerpent
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