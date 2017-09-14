тариф буде залежати не від квадратних метрів (як зараз)
Дивися повний текст У Києві з 10 червня подорожчає вивезення сміття: скільки заплатимо (інфографіка).
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 13:42
У Києві з 10 червня подорожчає вивезення сміття: скільки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві з 10 червня подорожчає вивезення сміття: скільки заплатимо (інфографіка).
Додано: П'ят 01 чер, 2018 13:43
74 гривны за куь. метр? Не знаю, мы хорошо если за несколько лет столько выбросим, а в тарифах, похоже, заложено чуть ли не в месяц по кубу мусора с кажой квартиры. Везде грабеж на ровном месте. И год назад тариф за обслуживание домов в Киеве вырос более чем вдвое - 7 гривен с метра! А вывоз мусора стоил по-старому? Куда же оно идет? Уже и подъезды не убираются, зато в главном ЖЕКе вечные ремонты и в кажом окне кондиционер, где наши деньги, за что платим?
Додано: П'ят 01 чер, 2018 14:34
Киевлян надо жестоко штрафовать, поскольку они "производят" мусора на 150 кг. больше, чем другие жители Украины.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:07
Половина всего киевского мусора сосредоточена возле метро лесная, черниговская, академгородок, теремки, выдубичи. Интересно, а откуда маршрутки приезжают к этим станциям, пассажиры которых там выбрасывают мусор под ноги? Намусорило 6 миллионов, а прописано ведь 3.
Додано: Суб 02 чер, 2018 12:22
Re: У Києві з 10 червня подорожчає вивезення сміття: скільки
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