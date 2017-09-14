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У Києві з 10 червня подорожчає
вивезення сміття: скільки...

У Києві з 10 червня подорожчає вивезення сміття: скільки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 13:42

У Києві з 10 червня подорожчає вивезення сміття: скільки...

Пропонуємо до обговорення:
тариф буде залежати не від квадратних метрів (як зараз)

Дивися повний текст У Києві з 10 червня подорожчає вивезення сміття: скільки заплатимо (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 13:43

74 гривны за куь. метр? Не знаю, мы хорошо если за несколько лет столько выбросим, а в тарифах, похоже, заложено чуть ли не в месяц по кубу мусора с кажой квартиры. Везде грабеж на ровном месте. И год назад тариф за обслуживание домов в Киеве вырос более чем вдвое - 7 гривен с метра! А вывоз мусора стоил по-старому? Куда же оно идет? Уже и подъезды не убираются, зато в главном ЖЕКе вечные ремонты и в кажом окне кондиционер, где наши деньги, за что платим?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 14:34

Киевлян надо жестоко штрафовать, поскольку они "производят" мусора на 150 кг. больше, чем другие жители Украины. :D
warlamp
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:07

Половина всего киевского мусора сосредоточена возле метро лесная, черниговская, академгородок, теремки, выдубичи. Интересно, а откуда маршрутки приезжают к этим станциям, пассажиры которых там выбрасывают мусор под ноги? Намусорило 6 миллионов, а прописано ведь 3.
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 12:22

Re: У Києві з 10 червня подорожчає вивезення сміття: скільки

  hxbbgaf написав:А вывоз мусора стоил по-старому? Куда же оно идет? Уже и подъезды не убираются, зато в главном ЖЕКе вечные ремонты и в кажом окне кондиционер, где наши деньги, за что платим?

Створюйте ОСББ і не будете мати проблем. Гройсман і Порошенко створили Вам всі умови, чому не користуєтесь?
BIGor
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