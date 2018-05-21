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У морському порту в Одеській
області побудують три...

У морському порту в Одеській області побудують три...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 13:48

У морському порту в Одеській області побудують три...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія володіє ділянкою площею 82 гектара біля входу в акваторію порту Південний, який планує розвивати

Дивися повний текст У морському порту в Одеській області побудують три термінали за $198 млн.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 13:48

Построить и отдать в частные руки за меньшие деньги, чем ушло на стройку. Браво!
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