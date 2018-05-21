Компанія володіє ділянкою площею 82 гектара біля входу в акваторію порту Південний, який планує розвивати
Дивися повний текст У морському порту в Одеській області побудують три термінали за $198 млн.
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 13:48
У морському порту в Одеській області побудують три...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У морському порту в Одеській області побудують три термінали за $198 млн.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 13:48
Построить и отдать в частные руки за меньшие деньги, чем ушло на стройку. Браво!
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