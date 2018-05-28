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НДУ підписав контракт на розробку
нової IT-платформи для...

НДУ підписав контракт на розробку нової IT-платформи для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:19

НДУ підписав контракт на розробку нової IT-платформи для...

Пропонуємо до обговорення:
Національний депозитарій України підписав контракт на розробку нового програмного забезпечення для депозитарної системи фондового ринку з британською компанією Percival Software Limited.

Дивися повний текст НДУ підписав контракт на розробку нової IT-платформи для депозитарної системи фондового ринку.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:19

Не нучо Украина страна богатая. Может себе позволить.
vitali_kalinin
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