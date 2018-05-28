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НДУ підписав контракт на розробку нової IT-платформи для...
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:19
Пропонуємо до обговорення:
Національний депозитарій України підписав контракт на розробку нового програмного забезпечення для депозитарної системи фондового ринку з британською компанією Percival Software Limited.
Дивися повний текст НДУ підписав контракт на розробку нової IT-платформи для депозитарної системи фондового ринку
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:19
Не нучо Украина страна богатая. Может себе позволить.
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vitali_kalinin
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 16:27
vitali_kalinin написав:
Не нучо Украина страна богатая. Может себе позволить.
Завидуешь? Правильно делаешь.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Sommer
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 16:30
Sommer написав: vitali_kalinin написав:
Не нучо Украина страна богатая. Может себе позволить.
Завидуешь? Правильно делаешь.
Пышаешься чи дякуеш?
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vitali_kalinin
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 18:08
vitali_kalinin написав: Sommer написав: vitali_kalinin написав:
Не нучо Украина страна богатая. Может себе позволить.
Завидуешь? Правильно делаешь.
Пышаешься чи дякуеш?
Это на каком языке? Мокшанский?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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