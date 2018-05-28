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НДУ підписав контракт на розробку нової IT-платформи для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:19
Пропонуємо до обговорення:
Національний депозитарій України підписав контракт на розробку нового програмного забезпечення для депозитарної системи фондового ринку з британською компанією Percival Software Limited.
Дивися повний текст НДУ підписав контракт на розробку нової IT-платформи для депозитарної системи фондового ринку
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