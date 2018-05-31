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Російські олігархи з початку
року збідніли майже на $150...

Російські олігархи з початку року збідніли майже на $150...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:58

Російські олігархи з початку року збідніли майже на $150...

Пропонуємо до обговорення:
Зазначається, що більше всіх за той же період збільшилися статки глави "Новатеку" Леоніда Міхельсона.

Дивися повний текст Російські олігархи з початку року збідніли майже на $150 мільйонів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:58

Расскажите лучше про украинских. Задолбали российские новости на украинских сайтах.
Востаннє редагувалось link654 в П'ят 01 чер, 2018 15:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:58

Так ведь чудо творящие санкции всего цивилизованного сообщества. Интересно на сколько наши разбогатели (= население обеднело).
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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