Зазначається, що більше всіх за той же період збільшилися статки глави "Новатеку" Леоніда Міхельсона.
Дивися повний текст Російські олігархи з початку року збідніли майже на $150 мільйонів.
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:58
Російські олігархи з початку року збідніли майже на $150...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Російські олігархи з початку року збідніли майже на $150 мільйонів.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:58
Расскажите лучше про украинских. Задолбали российские новости на украинских сайтах.
Востаннє редагувалось link654 в П'ят 01 чер, 2018 15:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:58
Так ведь чудо творящие санкции всего цивилизованного сообщества. Интересно на сколько наши разбогатели (= население обеднело).
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
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