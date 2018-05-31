Державним виконавцем винесено Постанову, якою накладено арешт на всі банківські рахунки ДП "Укрспирт".
Дивися повний текст "Укрспирт" може збанкрутувати.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 01 чер, 2018 17:17
"Укрспирт" може збанкрутувати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст "Укрспирт" може збанкрутувати.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 17:17
водку перестал покупать лет 15 назад. В супермаркетах заметна тенденция на уменьшение полок с алкоголем. Алкаши современные врядли имеют столько денег, чтобы покупать водку с бессовестно задранным акцизом сегодня. Проще и дешевле купить у нелегалов. Внимание, вопрос - кто же такой упоротый покупает легальную водку и откуда у госпредприятия такая прибыль?
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
|