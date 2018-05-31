RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Укрспирт" може збанкрутувати

"Укрспирт" може збанкрутувати
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 17:17

"Укрспирт" може збанкрутувати

Пропонуємо до обговорення:
Державним виконавцем винесено Постанову, якою накладено арешт на всі банківські рахунки ДП "Укрспирт".

Дивися повний текст "Укрспирт" може збанкрутувати.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82310
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 17:17

водку перестал покупать лет 15 назад. В супермаркетах заметна тенденция на уменьшение полок с алкоголем. Алкаши современные врядли имеют столько денег, чтобы покупать водку с бессовестно задранным акцизом сегодня. Проще и дешевле купить у нелегалов. Внимание, вопрос - кто же такой упоротый покупает легальную водку и откуда у госпредприятия такая прибыль?
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 872
З нами з: 28.04.16
Подякував: 1447 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Kripo і 17 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Податок на виведений капітал може стати корупційним...
R2 » Чет 31 тра, 2018 20:42
1 57
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 тра, 2018 20:42
Avers
Кабмін може за місяць розв'язати проблему "єврономерів"...
R2 » Сер 30 тра, 2018 20:19
5 219
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 тра, 2018 17:40
PSL
Справа Насірова: зачитування обвинувального акта може...
R2 » Сер 30 тра, 2018 12:24
3 76
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 тра, 2018 13:00
r_skrypnik

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
БМ БАНК (4955)
01.06.2018 18:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.