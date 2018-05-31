Державним виконавцем винесено Постанову, якою накладено арешт на всі банківські рахунки ДП "Укрспирт".
Дивися повний текст "Укрспирт" може збанкрутувати.
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 17:17
"Укрспирт" може збанкрутувати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст "Укрспирт" може збанкрутувати.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 17:17
водку перестал покупать лет 15 назад. В супермаркетах заметна тенденция на уменьшение полок с алкоголем. Алкаши современные врядли имеют столько денег, чтобы покупать водку с бессовестно задранным акцизом сегодня. Проще и дешевле купить у нелегалов. Внимание, вопрос - кто же такой упоротый покупает легальную водку и откуда у госпредприятия такая прибыль?
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 19:18
в кафе, барах и ресторанах - приходится брать то что есть. Ну и в крепленые вина тоже ведь идет спирт ))
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
Додано: Суб 02 чер, 2018 12:03
Я бы дописал в заголовке после "...может обанкротиться" еще два слова "...и приватизироваться". Неожиданно)))
Додано: Суб 02 чер, 2018 12:09
Наверно это по причине того, что украинцы резко стали вести здоровый образ жизни
Всё IMHO
Додано: Суб 02 чер, 2018 16:05
Они ж пообещали МВФ приватизировать его, вот и работают по стандартной схеме
Додано: Суб 02 чер, 2018 20:34
Re:
Укрспирт - убыточный и его надо срочно прихватизировать. "МВФ требует".
Себестоимость литра спирта (где то была статья) 18 грн, из литра спирта сколько получается водки? Бутылок 5? по 60 грн за 0,5л? (пардон, абсолютно не в курсе цен на водку)
С такой рентабельностью предприятие ну никак не может быть рентабельным.
Поэтому в этом бизнесе за такую кучу головняка, конкурентов взрывают, стреляют, сажают и банкротят. Чтобы взять на свою поседевшую (или лысую) голову эту тяжелую ношу.
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