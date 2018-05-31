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"Укрспирт" може збанкрутувати

"Укрспирт" може збанкрутувати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 17:17

"Укрспирт" може збанкрутувати

Пропонуємо до обговорення:
Державним виконавцем винесено Постанову, якою накладено арешт на всі банківські рахунки ДП "Укрспирт".

Дивися повний текст "Укрспирт" може збанкрутувати.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 17:17

водку перестал покупать лет 15 назад. В супермаркетах заметна тенденция на уменьшение полок с алкоголем. Алкаши современные врядли имеют столько денег, чтобы покупать водку с бессовестно задранным акцизом сегодня. Проще и дешевле купить у нелегалов. Внимание, вопрос - кто же такой упоротый покупает легальную водку и откуда у госпредприятия такая прибыль?
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 19:18

  buratinyo написав:водку перестал покупать лет 15 назад. В супермаркетах заметна тенденция на уменьшение полок с алкоголем. Алкаши современные врядли имеют столько денег, чтобы покупать водку с бессовестно задранным акцизом сегодня. Проще и дешевле купить у нелегалов. Внимание, вопрос - кто же такой упоротый покупает легальную водку и откуда у госпредприятия такая прибыль?

в кафе, барах и ресторанах - приходится брать то что есть. Ну и в крепленые вина тоже ведь идет спирт ))
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 12:03

Я бы дописал в заголовке после "...может обанкротиться" еще два слова "...и приватизироваться". Неожиданно)))
max_us_ua
 
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Наверно это по причине того, что украинцы резко стали вести здоровый образ жизни
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 13:38

Цинизм и клептократов.
nik1
 
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Они ж пообещали МВФ приватизировать его, вот и работают по стандартной схеме
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 20:34

Re:

Укрспирт - убыточный и его надо срочно прихватизировать. "МВФ требует".
Себестоимость литра спирта (где то была статья) 18 грн, из литра спирта сколько получается водки? Бутылок 5? по 60 грн за 0,5л? (пардон, абсолютно не в курсе цен на водку)
С такой рентабельностью предприятие ну никак не может быть рентабельным.
Поэтому в этом бизнесе за такую кучу головняка, конкурентов взрывают, стреляют, сажают и банкротят. Чтобы взять на свою поседевшую (или лысую) голову эту тяжелую ношу.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
rjkz
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