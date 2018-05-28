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В Уганді ввели податок за спілкування в соцмережах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 01 чер, 2018 17:28
Пропонуємо до обговорення:
Президент Йовері Мусевені наполягав на змінах, стверджуючи, що соціальні медіа заохочують плітки.
Дивися повний текст В Уганді ввели податок за спілкування в соцмережах
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