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В Уганді ввели податок за
спілкування в соцмережах

В Уганді ввели податок за спілкування в соцмережах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 17:28

В Уганді ввели податок за спілкування в соцмережах

Пропонуємо до обговорення:
Президент Йовері Мусевені наполягав на змінах, стверджуючи, що соціальні медіа заохочують плітки.

Дивися повний текст В Уганді ввели податок за спілкування в соцмережах.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 21:04

Здесь был пост который затерли любители сладкого.
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