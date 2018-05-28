Президент Йовері Мусевені наполягав на змінах, стверджуючи, що соціальні медіа заохочують плітки.
Дивися повний текст В Уганді ввели податок за спілкування в соцмережах.
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 17:28
В Уганді ввели податок за спілкування в соцмережах
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Дивися повний текст В Уганді ввели податок за спілкування в соцмережах.
Додано: Нед 03 чер, 2018 10:36
lodyanoy
У наших депутатов другая технология воздействия на массы: сделают вброс, что, мол, рассматривается такой законопроект, а потом Порошенко великодушно запретит - наложит вето или отложит ввод в действие. Холопы будут довольны
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