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Як ставляться українці до
боротьби з корупцією в країні...

Як ставляться українці до боротьби з корупцією в країні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 19:08

Як ставляться українці до боротьби з корупцією в країні...

Пропонуємо до обговорення:
Українці відповідали і на питання, "що особисто ви готові зробити, щоб боротися з корупцією?"

Дивися повний текст Як ставляться українці до боротьби з корупцією в країні (опитування).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 19:09

Опрос от бывшего регионального подпевалы. Где подпись, что текст на правах рекламы зрадофилии от дважды несудимых?
locustsucol
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 22:52

Почему так мало людей считают что борьба с коррупцией провальная? Единственное что в статье не хватило- цифр, вернее количество вынесенных реальных приговоров, без всяких: отстранили, запретили, условки итд итп. Меня вот цифра очень даже впечатлила, поэтому удивлён что не 95% населения считает провальной борьбу с коррупцией.
Reddick
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 01:40

Життєве кредо українців: "Щоб в Україні не було корупції, але в разі чого щоб кум міг усе порішати"!
NetSerpent
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