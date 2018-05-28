Українці відповідали і на питання, "що особисто ви готові зробити, щоб боротися з корупцією?"
Дивися повний текст Як ставляться українці до боротьби з корупцією в країні (опитування).
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 19:08
Як ставляться українці до боротьби з корупцією в країні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як ставляться українці до боротьби з корупцією в країні (опитування).
Додано: П'ят 01 чер, 2018 19:09
Опрос от бывшего регионального подпевалы. Где подпись, что текст на правах рекламы зрадофилии от дважды несудимых?
Додано: П'ят 01 чер, 2018 22:52
Почему так мало людей считают что борьба с коррупцией провальная? Единственное что в статье не хватило- цифр, вернее количество вынесенных реальных приговоров, без всяких: отстранили, запретили, условки итд итп. Меня вот цифра очень даже впечатлила, поэтому удивлён что не 95% населения считает провальной борьбу с коррупцией.
Додано: Суб 02 чер, 2018 01:40
Життєве кредо українців: "Щоб в Україні не було корупції, але в разі чого щоб кум міг усе порішати"!
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