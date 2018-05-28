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В Україні заборонили
деякі російські банкноти

В Україні заборонили деякі російські банкноти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 19:31

В Україні заборонили деякі російські банкноти

Пропонуємо до обговорення:
Це російська купюра номіналом 100 рублів і монета номіналом 3 рублі.

Дивися повний текст В Україні заборонили деякі російські банкноти.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 19:31

А как насчет других купюр с Крымом???
Watcher
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 09:19

Они были запрещены раньше
max_us_ua
 
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Мизантрóп

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