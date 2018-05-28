Це російська купюра номіналом 100 рублів і монета номіналом 3 рублі.
Дивися повний текст В Україні заборонили деякі російські банкноти.
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 19:31
В Україні заборонили деякі російські банкноти
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Дивися повний текст В Україні заборонили деякі російські банкноти.
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