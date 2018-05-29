За даними Ірини Луценко, динаміка звернень до поліції жертв і свідків насильства в сім'ї зростає.
Дивися повний текст Щорічно від домашнього насильства Україна втрачає 5 млрд грн - Ірина Луценко.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:08
Щорічно від домашнього насильства Україна втрачає 5 млрд...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Щорічно від домашнього насильства Україна втрачає 5 млрд грн - Ірина Луценко.
Зараз переглядають цей форум: warlamp, Вкладчик1234 і 20 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|