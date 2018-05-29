|
|
|
Щорічно від домашнього насильства Україна втрачає 5 млрд...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:08
Пропонуємо до обговорення:
За даними Ірини Луценко, динаміка звернень до поліції жертв і свідків насильства в сім'ї зростає.
Дивися повний текст Щорічно від домашнього насильства Україна втрачає 5 млрд грн - Ірина Луценко
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 82316
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:09
Чому 5 а не 10? Чи 8?
-
sergnemo68
-
-
- Повідомлень: 221
- З нами з: 28.07.15
- Подякував: 238 раз.
- Подякували: 46 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:25
кто додумался цитировать на ресурсе эту козлиху? )))
РОШЕН
ФУФЛО
-
swan forever
-
-
- Повідомлень: 351
- З нами з: 27.05.15
- Подякував: 92 раз.
- Подякували: 70 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 чер, 2018 21:33
swan forever написав:
кто додумался цитировать на ресурсе эту козлиху? )))
Ну как же. Этож женщина третьего тысячелетия, блин!
Они с министром юстиции Петренко крепко оседлали тему "бедные люди" и за бюджетные деньги публикуют свои заказухи. Возраст, климакс что поделать.
-
Biba
-
-
- Повідомлень: 34
- З нами з: 05.11.08
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 чер, 2018 22:13
Шта белеать эту припезденную беспокоит как это можно монетизировать?
-
vitali_kalinin
-
-
- Повідомлень: 291
- З нами з: 24.11.16
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 52 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 чер, 2018 22:16
sergnemo68 написав:
Чому 5 а не 10? Чи 8?
Для цих підрахунків треба вчитися. У всьому цивілізованому світі це рахують.
-
locustsucol
-
-
- Повідомлень: 615
- З нами з: 27.08.15
- Подякував: 304 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 34 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|