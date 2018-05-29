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Щорічно від домашнього насильства
Україна втрачає 5 млрд...

Щорічно від домашнього насильства Україна втрачає 5 млрд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:08

Щорічно від домашнього насильства Україна втрачає 5 млрд...

Пропонуємо до обговорення:
За даними Ірини Луценко, динаміка звернень до поліції жертв і свідків насильства в сім'ї зростає.

Дивися повний текст Щорічно від домашнього насильства Україна втрачає 5 млрд грн - Ірина Луценко.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:09

Чому 5 а не 10? Чи 8?
sergnemo68
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:25

кто додумался цитировать на ресурсе эту козлиху? )))
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 21:33

  swan forever написав:кто додумался цитировать на ресурсе эту козлиху? )))


Ну как же. Этож женщина третьего тысячелетия, блин!
Они с министром юстиции Петренко крепко оседлали тему "бедные люди" и за бюджетные деньги публикуют свои заказухи. Возраст, климакс что поделать. :)
Biba
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 22:13

Шта белеать эту припезденную беспокоит как это можно монетизировать?
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 22:16

  sergnemo68 написав:Чому 5 а не 10? Чи 8?

Для цих підрахунків треба вчитися. У всьому цивілізованому світі це рахують.
locustsucol
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