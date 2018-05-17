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ДТЕК запустив мережу швидкісних
зарядок для електромобілів

ДТЕК запустив мережу швидкісних зарядок для електромобілів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:19

ДТЕК запустив мережу швидкісних зарядок для електромобілів

Пропонуємо до обговорення:
Копання ДТЕК відкрила мережу зарядних станцій.

Дивися повний текст ДТЕК запустив мережу швидкісних зарядок для електромобілів.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:19

8грн за 1кВт - это просто эпик фейл...
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