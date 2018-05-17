Копання ДТЕК відкрила мережу зарядних станцій.
Дивися повний текст ДТЕК запустив мережу швидкісних зарядок для електромобілів.
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:19
ДТЕК запустив мережу швидкісних зарядок для електромобілів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ДТЕК запустив мережу швидкісних зарядок для електромобілів.
Додано: Суб 02 чер, 2018 08:14
Watcher, 8 грн за 1 квт-год швидкісного заряджання (потужність 50 КВт) - це дорогувато, але загалом в межах. Але ринок все розставить на свої місця: якщо не буде попиту, ДТЕК буде змушений знижувати ціну.
Додано: Суб 02 чер, 2018 09:16
Watcher
Это неплохая мойка, судя по всему. По отчетности будут заряжать в день больше электрокаров, чем их в Украине
Додано: Суб 02 чер, 2018 16:45
8 грн за квт/час - это, исходя из расчетов приведенных в статье значит, что на 100-150 км надо купить от 20 до 30 квт/ч и потратить на заправку 160-240 грн. За такие же деньги можно купить 6,5-9,5 литров дизеля и, на современном автомобиле, проехать 150-200 км.
То есть, электрика по такой, да и даже в два раза дешевле, цене - не выгодна.
Так что, да, годная версия.
Рыжий никогда деньги на ветер не бросает, а это значит 200% там "собака зарыта"
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