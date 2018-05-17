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ДТЕК запустив мережу швидкісних
зарядок для електромобілів

ДТЕК запустив мережу швидкісних зарядок для електромобілів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:19

ДТЕК запустив мережу швидкісних зарядок для електромобілів

Пропонуємо до обговорення:
Копання ДТЕК відкрила мережу зарядних станцій.

Дивися повний текст ДТЕК запустив мережу швидкісних зарядок для електромобілів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:19

8грн за 1кВт - это просто эпик фейл...
Watcher
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 08:14

Watcher, 8 грн за 1 квт-год швидкісного заряджання (потужність 50 КВт) - це дорогувато, але загалом в межах. Але ринок все розставить на свої місця: якщо не буде попиту, ДТЕК буде змушений знижувати ціну.
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 09:16

Watcher

Это неплохая мойка, судя по всему. По отчетности будут заряжать в день больше электрокаров, чем их в Украине
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 16:45

  max_us_ua написав:Watcher

Это неплохая мойка, судя по всему. По отчетности будут заряжать в день больше электрокаров, чем их в Украине


8 грн за квт/час - это, исходя из расчетов приведенных в статье значит, что на 100-150 км надо купить от 20 до 30 квт/ч и потратить на заправку 160-240 грн. За такие же деньги можно купить 6,5-9,5 литров дизеля и, на современном автомобиле, проехать 150-200 км.
То есть, электрика по такой, да и даже в два раза дешевле, цене - не выгодна.

Так что, да, годная версия.
Рыжий никогда деньги на ветер не бросает, а это значит 200% там "собака зарыта" :idea:
EKO
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