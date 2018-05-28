Ще 10 років тому жетон в метро коштував всього 2 грн, а квиток у тролейбусі – 1,5 грн
Дивися повний текст Перед великим подорожчанням: як змінювалися ціни на проїзд у київському транспорті.
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 21:19
Перед великим подорожчанням: як змінювалися ціни на...
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Дивися повний текст Перед великим подорожчанням: як змінювалися ціни на проїзд у київському транспорті.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 21:19
Это называется манипулирование цифрами... ради "правильной картинки в телевизоре". На самом деле все гораздо печальнее, достаточно тут же написать, сколько тратилось %% от заработка на коммуналку в 1996, 2008 и 2018м... и все "сразу станет нас свои места". Картина совсем не радужная.
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