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Перед великим подорожчанням:
як змінювалися ціни на...

Перед великим подорожчанням: як змінювалися ціни на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 21:19

Перед великим подорожчанням: як змінювалися ціни на...

Пропонуємо до обговорення:
Ще 10 років тому жетон в метро коштував всього 2 грн, а квиток у тролейбусі – 1,5 грн

Дивися повний текст Перед великим подорожчанням: як змінювалися ціни на проїзд у київському транспорті.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 21:19

Это называется манипулирование цифрами... ради "правильной картинки в телевизоре". На самом деле все гораздо печальнее, достаточно тут же написать, сколько тратилось %% от заработка на коммуналку в 1996, 2008 и 2018м... и все "сразу станет нас свои места". Картина совсем не радужная.
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