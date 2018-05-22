В Україні має змінитися менталітет суспільства, щоб отримати позитивні результати судової реформи.
Дивися повний текст За два роки ви зробили дуже великий крок, - голова Венеціанської комісії про судову реформу.
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 22:19
За два роки ви зробили дуже великий крок, - голова...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За два роки ви зробили дуже великий крок, - голова Венеціанської комісії про судову реформу.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 22:20
Лекарств от зрадофилии пока нет. Кроме одного - естественный отбор. Зрадофил меньше живет, т.е. придется ждать поколения, пока вымрет наплодившаяся в совке бессознательная огромная часть людей в Украине. И то, если все это время удастся удержаться от отскока в бессознательное дно.
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