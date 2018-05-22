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За два роки ви зробили дуже
великий крок, - голова...

За два роки ви зробили дуже великий крок, - голова...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 22:19

За два роки ви зробили дуже великий крок, - голова...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні має змінитися менталітет суспільства, щоб отримати позитивні результати судової реформи.

Дивися повний текст За два роки ви зробили дуже великий крок, - голова Венеціанської комісії про судову реформу.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 22:20

Лекарств от зрадофилии пока нет. Кроме одного - естественный отбор. Зрадофил меньше живет, т.е. придется ждать поколения, пока вымрет наплодившаяся в совке бессознательная огромная часть людей в Украине. И то, если все это время удастся удержаться от отскока в бессознательное дно.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 07:53

Яка дурня!І сам матеріал і ватний коментарій.
sena_2008atp
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