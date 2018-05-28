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В Україні за квітень зросли
борги із зарплати - Держстат

В Україні за квітень зросли борги із зарплати - Держстат
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 08:52

В Україні за квітень зросли борги із зарплати - Держстат

Пропонуємо до обговорення:
Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в Україні у квітні 2018 року збільшилася на 2,1%

Дивися повний текст В Україні за квітень зросли борги із зарплати - Держстат.
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 08:52

В Украине и так все бесплатно работают - а тут еще и задержки)) Минималку 50 000 грн надо делать при таких ценах и курсе))
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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