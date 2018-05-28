Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в Україні у квітні 2018 року збільшилася на 2,1%
Дивися повний текст В Україні за квітень зросли борги із зарплати - Держстат.
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Додано: Суб 02 чер, 2018 08:52
В Україні за квітень зросли борги із зарплати - Держстат
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні за квітень зросли борги із зарплати - Держстат.
Додано: Суб 02 чер, 2018 08:52
В Украине и так все бесплатно работают - а тут еще и задержки)) Минималку 50 000 грн надо делать при таких ценах и курсе))
Додано: Суб 02 чер, 2018 09:30
Re: В Україні за квітень зросли борги із зарплати - Держстат
Согласен, можно смело хоть каждый месяц повышать минималку - хуже уже не будет.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
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