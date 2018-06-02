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В Україні за квітень зросли
борги із зарплати - Держстат

В Україні за квітень зросли борги із зарплати - Держстат
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 08:52

В Україні за квітень зросли борги із зарплати - Держстат

Пропонуємо до обговорення:
Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в Україні у квітні 2018 року збільшилася на 2,1%

Дивися повний текст В Україні за квітень зросли борги із зарплати - Держстат.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 08:52

В Украине и так все бесплатно работают - а тут еще и задержки)) Минималку 50 000 грн надо делать при таких ценах и курсе))
eu331985
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 14:32

...а в мае в 2 раза выросли остатки на едином казначейском счете. с чего бы это...))
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 07:16

  plugatyrev написав:...а в мае в 2 раза выросли остатки на едином казначейском счете. с чего бы это...))

Если кто помнит, то в начале 90-х при гиперинфляции многие работодатели игрались в курсе доллара.
Например. Я летом у бабули немного подрабатывал, пас коров, на току с пшеницей возился. Заработал денег нормальных. А реально зарплату выдали через три месяца, когда гиперинфляция все съела. И я за ту зарплату смог купить 7 пачек мороженого. Так сказать мы не рабы, рабы не мы. А умные люди покупали валюту(например 100 баксюков) и через три месяца рассчитывались по зарплатам (уже не 100 баксюков а 10)
Но были и умные работники. Соседский тракторист взял купил трактор у колгоспа в рассрочку и через несколько месяцев ему хватило одной зарплаты рассчитаться. Вот же были времена. На таборе ишачишь месяц и зарплаты не хватает купить те джинсы которые ты уграл за этот рабочий месяц.

Кто то ждет еще падения курса доллара? Или https://www.youtube.com/watch?v=komiCUSFSjU
p_a_l
 
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